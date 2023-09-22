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22 сентября, 15:04

В Европе заговорили о желании начать переговоры с Киевом о членстве Украины в ЕС

Bloomberg: ЕК планирует рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в ЕС

В следующем месяце Еврокомиссия планирует рекомендовать начать переговоры с Украиной по вопросу вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Когда ЕК вынесет рекомендацию, её обсудят лидеры ЕС. Предполагается, что это произойдёт в декабре, во время встречи на высшем уровне.

При этом Еврокомиссия может настаивать на некоторых промежуточных аспектах для вступления Украины. В частности, речь идёт о борьбе с коррупцией. После обсуждения вопроса о вступлении Украины лидерами ЕС страна начнёт процедуру завершения реформ. Уточняется, что этот процесс может длиться более десяти лет, а ускоренного пути для выполнения требований для членства нет.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти пытаются начать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе уже в этом году. По его словам, они максимально стараются, чтобы страна была готова к открытию переговоров о членстве.

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Илья Суриков
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