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27 августа, 13:29

Глава МИД Эстонии предупредил Украину о сложностях на пути в ЕС

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что Украине будет сложно и тяжело вступить в ЕС

Украине придётся пройти сложный и тернистый путь для вступления в Евросоюз, потому что потребуется серьёзное реформирование страны. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Конечно, это будет сложно и тяжело. И, конечно, это займёт время. Украине необходимо осуществить очень много реформ", — объяснил он.

Однако, по его словам, на потенциальное вступление Украины в ЕС нужно смотреть позитивно, ведь участие в восстановлении страны будет толкать вперёд европейскую экономику.

Названы две причины, по которым Украина не вступит в ЕС

Названы две причины, по которым Украина не вступит в ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти пытаются начать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе уже в этом году.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Татьяна Миссуми
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