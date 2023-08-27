Глава МИД Эстонии предупредил Украину о сложностях на пути в ЕС
Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что Украине будет сложно и тяжело вступить в ЕС
Украине придётся пройти сложный и тернистый путь для вступления в Евросоюз, потому что потребуется серьёзное реформирование страны. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
"Конечно, это будет сложно и тяжело. И, конечно, это займёт время. Украине необходимо осуществить очень много реформ", — объяснил он.
Однако, по его словам, на потенциальное вступление Украины в ЕС нужно смотреть позитивно, ведь участие в восстановлении страны будет толкать вперёд европейскую экономику.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти пытаются начать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе уже в этом году.
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