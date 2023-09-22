Жозеп Боррель списал провал украинского "контрнаступа" на минные поля

Минные поля сыграли большую роль в том, что украинское "контрнаступление" провалилось. Такое мнение в интервью The Guardian выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Страна заминирована на одну треть, и для Украины провести полномасштабное контрнаступление было бы самоубийством", — сказал он.