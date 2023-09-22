ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 15:03
4024

Жозеп Боррель списал провал украинского "контрнаступа" на минные поля

Минные поля сыграли большую роль в том, что украинское "контрнаступление" провалилось. Такое мнение в интервью The Guardian выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Страна заминирована на одну треть, и для Украины провести полномасштабное контрнаступление было бы самоубийством", — сказал он.

При этом Боррель в очередной раз призвал западные страны к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину.

Украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат
Украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.

BannerImage

Getty Images / Thierry Monasse

Марина Калегина
  • Новости
  • Жозеп Боррель
  • ЕС
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar