Жозеп Боррель списал провал украинского "контрнаступа" на минные поля
Минные поля сыграли большую роль в том, что украинское "контрнаступление" провалилось. Такое мнение в интервью The Guardian выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Страна заминирована на одну треть, и для Украины провести полномасштабное контрнаступление было бы самоубийством", — сказал он.
При этом Боррель в очередной раз призвал западные страны к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
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