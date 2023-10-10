Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Киргизии
Армянский премьер-министр Никол Пашинян не примет участие в саммите СНГ, который пройдёт в Бишкеке в эту пятницу, 13 октября. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
В ходе переговоров Пашинян с сожалением отметил, что не приедет в Бишкек, сославшись на некие обстоятельства. Позже в пресс-службе армянского кабмина подтвердили, что премьер действительно не будет участвовать в саммите, причину там объяснять не стали.
"Никол Пашинян не отправится в Бишкек 13 октября для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ", — заявили журналистам в пресс-службе.
Ранее Лайф сообщал, что Пашинян по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию после выхода армян из Карабаха. Подробности разговора не приводились.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября представители Баку и Еревана договорились о прекращении огня на условиях первых. На следующий день около пяти тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в лагерь для беженцев. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории, где проходили военные действия. Также стороны договорились, что с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика (НКР) прекращает своё существование.