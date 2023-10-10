Пашинян отказался принять участие в саммите СНГ в Киргизии

Армянский премьер-министр Никол Пашинян не примет участие в саммите СНГ, который пройдёт в Бишкеке в эту пятницу, 13 октября. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

В ходе переговоров Пашинян с сожалением отметил, что не приедет в Бишкек, сославшись на некие обстоятельства. Позже в пресс-службе армянского кабмина подтвердили, что премьер действительно не будет участвовать в саммите, причину там объяснять не стали.

"Никол Пашинян не отправится в Бишкек 13 октября для участия в заседании Совета глав государств – участников СНГ", — заявили журналистам в пресс-службе.