Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили положение после вынужденного выхода армянских войск из Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе кабмина республики.

"Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся после насильственного переселения армян из Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня", — сказано в сообщении.