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7 октября, 10:20

Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили положение после вынужденного выхода армянских войск из Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе кабмина республики.

"Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся после насильственного переселения армян из Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня", — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что Пашинян также поздравил Путина с днём рождения.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. 20 сентября представители Баку и Еревана договорились о прекращении огня на условиях первых. На следующий день около пяти тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в лагерь для беженцев. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия, а Азербайджан — к разминированию территории, где проходили военные действия.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Мышляева
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