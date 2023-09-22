В странах СНГ планируется развернуть средства ПРО

Замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов заявил, что в странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление военнослужащий сделал по итогам прошедшего в Туле 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, заместителем председателя которого он является.

"Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств – участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО", — заявил генерал.