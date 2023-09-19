Лукашенко анонсировал создание "серьёзной" белорусской ракеты

Военно-промышленный комплекс Белоруссии продолжает работу по созданию собственных вооружений и в скором времени собирается выпустить "серьёзную ракету", сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края.

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о ВПК РБ на встрече с главой Краснодарского края. Видео © t.me / Пул Первого

"В советские времена — и мы это сохранили — мы развивали для обороны всякую физику и математику, электронику, лазерные технологии, системы РЭБ и так далее… Оказывается, они сегодня на первом плане, без них воевать невозможно, это новая война", — объяснил белорусский лидер.

В связи с этим в ВПК республики начали проводить перестройки. Лукашенко отметил, что основа создана давно, а направление для развития белорусской военной промышленности известно и понятно. Основной упор будет сделан на создании ракет, которые РБ начала развивать с Китаем, а теперь работает с российскими технологиями. Политик заявил, что в будущем будет создана "серьёзная ракета" белорусского производства.