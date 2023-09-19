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Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 10:57
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Лукашенко: Украина — это ещё цветочки, ягодки могут ждать впереди

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности совместных действий Москвы и Минска, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. Речь об этом зашла в ходе его встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

По словам политика, ситуация на Украине может показаться "ещё цветочками", если Западу, а на ближнем рубеже Польше, не дать отпор.

"Украина — это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить всё, что здесь есть, прежде всего Европейский союз. Главная точка опоры — это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко уверен, что Запад начал понимать свою ошибку насчёт Украины
Лукашенко уверен, что Запад начал понимать свою ошибку насчёт Украины

Ранее Лукашенко заявил, что сегодня над Белоруссией, Россией и Украиной, как и накануне Великой Отечественной войны (ВОВ), кружат стервятники, которые готовы на всё ради собственных политических амбиций. В другом своём заявлении он отметил, что Минск не будет вмешиваться в жизнь соседних государств и что желает соседям мира, но ситуация между тем остаётся хрупкой.

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Марина Калегина
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