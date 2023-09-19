Лукашенко: Украина — это ещё цветочки, ягодки могут ждать впереди

"Украина — это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить всё, что здесь есть, прежде всего Европейский союз. Главная точка опоры — это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось", — отметил белорусский лидер.