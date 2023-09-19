Лукашенко: Украина — это ещё цветочки, ягодки могут ждать впереди
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности совместных действий Москвы и Минска, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. Речь об этом зашла в ходе его встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
По словам политика, ситуация на Украине может показаться "ещё цветочками", если Западу, а на ближнем рубеже Польше, не дать отпор.
"Украина — это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить всё, что здесь есть, прежде всего Европейский союз. Главная точка опоры — это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось", — отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что сегодня над Белоруссией, Россией и Украиной, как и накануне Великой Отечественной войны (ВОВ), кружат стервятники, которые готовы на всё ради собственных политических амбиций. В другом своём заявлении он отметил, что Минск не будет вмешиваться в жизнь соседних государств и что желает соседям мира, но ситуация между тем остаётся хрупкой.