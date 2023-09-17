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17 сентября, 15:23
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Лукашенко назвал единственную "красную линию" Белоруссии

Лукашенко: Минск не рисует "красных линий", есть одна — государственная граница

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет вмешиваться в жизнь соседних государств. Он подчеркнул, что желает соседям мира, но ситуация остаётся хрупкой.

"Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям", — отметил белорусский лидер на выступлении в честь Дня народного единства.

Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы белорусские земли стали местом боевых действий и уничтожения миллионов граждан. По его словам, народ республики не может быть агрессором. Но в случае подобных действий против Белоруссии страна не будет "рисовать каких-то красных, жёлтых, чёрных или голубых линий".

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"Она есть, эта линия государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!" — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко подписал указ об установлении Дня народного единства в июне 2021 года. Дата праздника приурочена к событиям 17 сентября 1939-го, когда Красная армия перешла границу СССР и Польши, начав освободительный поход, в результате которого с Белорусской ССР воссоединились земли Западной Белоруссии, которая с 1921 года находилась под властью Польши по условиям Рижского мирного договора.

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Ранее в Белоруссии назвали жёстко натянутой ситуацию на границе с Польшей. По словам главы Брестской области Юрия Шулейко, Варшава "стремится показать зубы, бряцает оружием".

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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