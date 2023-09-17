Лукашенко назвал единственную "красную линию" Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет вмешиваться в жизнь соседних государств. Он подчеркнул, что желает соседям мира, но ситуация остаётся хрупкой.

"Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям", — отметил белорусский лидер на выступлении в честь Дня народного единства.

Лукашенко добавил, что не хочет, чтобы белорусские земли стали местом боевых действий и уничтожения миллионов граждан. По его словам, народ республики не может быть агрессором. Но в случае подобных действий против Белоруссии страна не будет "рисовать каких-то красных, жёлтых, чёрных или голубых линий".

"Она есть, эта линия — государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!" — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко подписал указ об установлении Дня народного единства в июне 2021 года. Дата праздника приурочена к событиям 17 сентября 1939-го, когда Красная армия перешла границу СССР и Польши, начав освободительный поход, в результате которого с Белорусской ССР воссоединились земли Западной Белоруссии, которая с 1921 года находилась под властью Польши по условиям Рижского мирного договора.