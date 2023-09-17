Лукашенко рассказал о стервятниках, кружащих над Минском, Москвой и Киевом

Сегодня над Белоруссией, Россией и Украиной, как и накануне Великой Отечественной войны (ВОВ), кружат стервятники, которые готовы на всё ради собственных политических амбиций. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на форуме, посвящённом Дню народного единства.

"Сегодня над нами, как и накануне ВОВ, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира", — приводит БелТА его слова.

Как подчеркнул Лукашенко, сегодня Запад мечтает стереть из мировой истории "факты политического позора своих предшественников". К примеру, как поляки заключили с нацистской Германией договор о ненападении и соглашение о разделе Чехословакии. Однако, получив часть чужой территории, Польша, как напомнил белорусский лидер, была разгромлена Третьим рейхом.