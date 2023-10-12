Регион

Уведомления отключены

12 октября, 07:53

Путин и Жапаров встретились в Бишкеке

Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил президента РФ Владимира Путина в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, куда глава российского государства прибыл с рабочим визитом.

Жапаров встретил Путина в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Видео © LIFE

Планируется, что лидеры двух государств проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Помимо того, в ходе пресс-конференции президенты выступят перед журналистами с рядом заявлений, а также примут участие в мероприятии, посвящённом 20-летию российской военной авиабазы в Канте.

Путин и Жапаров по видеосвязи дали старт строительству русских школ в Киргизии

Путин и Жапаров по видеосвязи дали старт строительству русских школ в Киргизии

Как уже рассказывал Лайф, сегодня рано утром президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. Это первая зарубежная поездка главы государства в этому году. Ранее председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров сообщал, что 13 октября в республике состоится саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), а 25 октября пройдёт заседание премьер-министров стран содружества и Шанхайской организации сотрудничества.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Киргизия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров