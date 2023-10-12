Путин и Жапаров встретились в Бишкеке
Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил президента РФ Владимира Путина в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, куда глава российского государства прибыл с рабочим визитом.
Жапаров встретил Путина в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Видео © LIFE
Планируется, что лидеры двух государств проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Помимо того, в ходе пресс-конференции президенты выступят перед журналистами с рядом заявлений, а также примут участие в мероприятии, посвящённом 20-летию российской военной авиабазы в Канте.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня рано утром президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. Это первая зарубежная поездка главы государства в этому году. Ранее председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров сообщал, что 13 октября в республике состоится саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), а 25 октября пройдёт заседание премьер-министров стран содружества и Шанхайской организации сотрудничества.
LIFE