Путин и Жапаров встретились в Бишкеке

Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил президента РФ Владимира Путина в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, куда глава российского государства прибыл с рабочим визитом.

Жапаров встретил Путина в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Видео © LIFE

Планируется, что лидеры двух государств проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Помимо того, в ходе пресс-конференции президенты выступят перед журналистами с рядом заявлений, а также примут участие в мероприятии, посвящённом 20-летию российской военной авиабазы в Канте.