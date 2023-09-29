Первая зарубежная поездка президента в 2023-м: В Киргизии назвали дату визита Путина
Глава кабмина Киргизии Жапаров: В Бишкеке ждут визита Путина 12 октября
В Киргизии ожидают визит президента России Владимира Путина 12 октября. Об этом сообщил председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров.
"12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина", — приводит слова Жапарова его пресс-служба.
Глава киргизского кабмина добавил, что 13 октября в республике состоится саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), а 25 октября — заседание премьер-министров стран содружества и Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее в Кремле подтвердили сведения о первой с 2022 года зарубежной поездке Путина. В прошлый раз президент совершил такой визит 19 декабря прошлого года — в Минске провёл переговоры с Лукашенко.
ТАСС / Сергей Бобылев