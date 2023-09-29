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29 сентября, 16:09

Первая зарубежная поездка президента в 2023-м: В Киргизии назвали дату визита Путина

Глава кабмина Киргизии Жапаров: В Бишкеке ждут визита Путина 12 октября

В Киргизии ожидают визит президента России Владимира Путина 12 октября. Об этом сообщил председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров.

"12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина", — приводит слова Жапарова его пресс-служба.

Глава киргизского кабмина добавил, что 13 октября в республике состоится саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), а 25 октября — заседание премьер-министров стран содружества и Шанхайской организации сотрудничества.

Путин подтвердил планы полететь в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Путин подтвердил планы полететь в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Ранее в Кремле подтвердили сведения о первой с 2022 года зарубежной поездке Путина. В прошлый раз президент совершил такой визит 19 декабря прошлого года — в Минске провёл переговоры с Лукашенко.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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