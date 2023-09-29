Первая зарубежная поездка президента в 2023-м: В Киргизии назвали дату визита Путина

Глава киргизского кабмина добавил, что 13 октября в республике состоится саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), а 25 октября — заседание премьер-министров стран содружества и Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее в Кремле подтвердили сведения о первой с 2022 года зарубежной поездке Путина. В прошлый раз президент совершил такой визит 19 декабря прошлого года — в Минске провёл переговоры с Лукашенко.