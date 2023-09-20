Путин подтвердил планы полететь в Китай по приглашению Си Цзиньпина
Путин подтвердил, что посетит Китай для участия в форуме "Один пояс — один путь"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается в октябре посетить мероприятие "Один пояс — один путь" в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом глава государства сказал на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам Ван И.
"Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина] посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд — "Один пояс — один путь", — отметил Путин.
По его словам, интересы России и Китая совпадают, тем более что Пекин также внедряет российские инициативы по созданию огромного евразийского пространства.
Ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев уже сообщал, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в октябре в Пекине. При этом Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада.