Регион

Уведомления отключены

20 сентября, 11:17

Путин подтвердил планы полететь в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Путин подтвердил, что посетит Китай для участия в форуме "Один пояс — один путь"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается в октябре посетить мероприятие "Один пояс — один путь" в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом глава государства сказал на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам Ван И.

"Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина] посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд — "Один пояс — один путь", отметил Путин.

По его словам, интересы России и Китая совпадают, тем более что Пекин также внедряет российские инициативы по созданию огромного евразийского пространства.

Байден на Генассамблее ООН выступил против конфликта с Китаем

Байден на Генассамблее ООН выступил против конфликта с Китаем

Ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев уже сообщал, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в октябре в Пекине. При этом Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада.

Обложка ©

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров