Путин подтвердил планы полететь в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается в октябре посетить мероприятие "Один пояс — один путь" в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом глава государства сказал на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам Ван И.

"Я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина] посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд — "Один пояс — один путь", — отметил Путин.