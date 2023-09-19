Байден на Генассамблее ООН выступил против конфликта с Китаем
Байден: США стремятся к ответственной конкуренции с КНР во избежание конфликта
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Adam Gray
США хотят ответственной конкуренции с Китаем, которая не позволит отношениям между государствами скатиться в конфликт. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден во время выступления с трибуны 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Ни одно из наших партнёрств не направлено на сдерживание какой-либо страны, они все направлены на позитивное видение будущего. Если говорить о Китае, то хочу ясно заявить — мы стремимся ответственно управлять конкуренцией между нашими странами, чтобы она не скатилась в конфликт", — сообщил хозяин Овального кабинета.
Он заверил, что США выступают за минимизацию рисков во взаимодействии с КНР, а не за разрыв отношений. Американский лидер отметил решимость Вашингтона отвечать на экономические конфронтации в свой адрес и вместе с тем остаться открытым к сотрудничеству с Китаем в борьбе с общими вызовами. Одним из таковых Байден назвал климатический кризис, который проявился бьющей рекорды жарой и в Штатах, и в КНР.
Как уже рассказывал Лайф, заседание Генассамблеи ООН будет проходить в штаб-квартире организации в Нью-Йорке до 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совбез ООН соберётся на заседание, чтобы обсудить вопрос украинского конфликта. Помимо Зеленского, участие во встрече мировых лидеров и заседании Совбеза примут также главы других государств. При этом президент РФ Владимир Путин присутствовать на мероприятии не будет, вместо него выступит глава МИД Сергей Лавров. Его спецборт летит сложным маршрутом из-за закрытия западными странами воздушного пространства.