Байден на Генассамблее ООН выступил против конфликта с Китаем

США хотят ответственной конкуренции с Китаем, которая не позволит отношениям между государствами скатиться в конфликт. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден во время выступления с трибуны 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Ни одно из наших партнёрств не направлено на сдерживание какой-либо страны, они все направлены на позитивное видение будущего. Если говорить о Китае, то хочу ясно заявить — мы стремимся ответственно управлять конкуренцией между нашими странами, чтобы она не скатилась в конфликт", — сообщил хозяин Овального кабинета.