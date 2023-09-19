Байден с трибуны Генассамблеи ООН воззвал к изменениям в Совбезе
Байден: США будут добиваться реформ Совбеза ООН, ему нужны новые голоса и мнения
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office
США намерены добиться реформы Совбеза ООН, так как организация нуждается в новых голосах и мнениях. Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления с трибуны 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В своём прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. <…> Нам нужно больше голосов, больше мнений", — сказал американский президент.
Как уже рассказывал Лайф, заседание Генассамблеи ООН будет проходить в штаб-квартире организации в Нью-Йорке до 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совбез ООН соберётся на заседание, чтобы обсудить вопрос украинского конфликта. Помимо Зеленского, участие во встрече мировых лидеров и заседании Совбеза примут также главы других государств. При этом президент РФ Владимир Путин присутствовать на мероприятии не будет, вместо него выступит глава МИД Сергей Лавров. Его спецборт летит сложным маршрутом из-за закрытия западными странами воздушного пространства.