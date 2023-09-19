Байден с трибуны Генассамблеи ООН воззвал к изменениям в Совбезе

США намерены добиться реформы Совбеза ООН, так как организация нуждается в новых голосах и мнениях. Такое заявление сделал президент США Джо Байден во время выступления с трибуны 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В своём прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. <…> Нам нужно больше голосов, больше мнений", — сказал американский президент.