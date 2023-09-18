В Кремле прокомментировали планы Байдена расширить СБ ООН

Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы американского лидера Джо Байдена расширить орган.

"Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена его эффективность — этого чрезвычайно важного международного органа", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что для этого необходим консенсус всех участников.