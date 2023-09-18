В Кремле прокомментировали планы Байдена расширить СБ ООН
Песков: СБ ООН нуждается в трансформации ради повышения его эффективности
Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы американского лидера Джо Байдена расширить орган.
"Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена его эффективность — этого чрезвычайно важного международного органа", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что для этого необходим консенсус всех участников.
Напомним, по словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, в ближайшее время Джо Байден объявит о намерении Штатов расширить Совет Безопасности ООН. По словам чиновника, орган должен стать "более инклюзивным и всеобъемлющим".
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