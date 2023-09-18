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17 сентября, 23:59

Байден вскоре поднимет вопрос о внесении изменений в Совбез ООН

Кирби: Байден в скором времени поднимет вопрос о внесении изменений в Совбез ООН

В скором времени американский лидер Джо Байден официально объявит о намерении Вашингтона расширить Совет Безопасности. Соответствующее заявление будет озвучено на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы ясно дали понять, что мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности. Мы думаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим", — сообщил он в беседе с Telegraph и добавил, что речь может идти о включении новых членов в состав.

Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, каждый из которых имеет право вето. Статус непостоянных членов имеют 10 участников совета, избираемых по географическому принципу.

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где выступит Зеленский

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где выступит Зеленский

Лайф рассказывал, что Совет Безопасности ООН намерен собраться 20 сентября, чтобы организовать открытые дебаты по украинскому конфликту во время Недели высокого уровня Генассамблеи. Участие в заседании планирует принять и Владимир Зеленский.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова

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