Байден вскоре поднимет вопрос о внесении изменений в Совбез ООН

"Мы ясно дали понять, что мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности. Мы думаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим", — сообщил он в беседе с Telegraph и добавил, что речь может идти о включении новых членов в состав.