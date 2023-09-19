Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином в октябре в Пекине

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина могут состояться в октябре в Пекине. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.