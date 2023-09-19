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19 сентября, 09:14

Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином в октябре в Пекине

Патрушев: Переговоры Путина и Си Цзиньпина могут пройти в октябре в Пекине

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина могут состояться в октябре в Пекине. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы Российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс — один путь", — заявил Патрушев.

Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия благодарна Китаю за адресованное президенту РФ Владимиру Путину приглашение выступить на международном форуме "Один пояс — один путь" в статусе основного гостя. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин намерен посетить Китай. Также информацию о том, что до конца года у глав РФ и КНР запланированы двусторонние контакты, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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