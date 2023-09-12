Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Глава государства Владимир Путин признался, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, это помогает развитию двусторонних отношений и государственных связей. Об этом он рассказал на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, которая проходит на полях ВЭФ.

Путин обратил внимание, что Китай является традиционным участником Восточного экономического форума. В нём также лично принимал участие и Си Цзиньпин. Пользуясь случаем, российский лидер попросил собеседника передать председателю КНР наилучшие пожелания и рассказал, что с ним у него сложились дружеские отношения.

"И деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей", — рассказал Путин.