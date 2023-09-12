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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 04:23

Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Путин отметил, что его дружба с Си Цзиньпином помогает развитию связей РФ и КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин и глава государства Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Председатель КНР Си Цзиньпин и глава государства Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Глава государства Владимир Путин признался, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, это помогает развитию двусторонних отношений и государственных связей. Об этом он рассказал на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, которая проходит на полях ВЭФ.

Путин обратил внимание, что Китай является традиционным участником Восточного экономического форума. В нём также лично принимал участие и Си Цзиньпин. Пользуясь случаем, российский лидер попросил собеседника передать председателю КНР наилучшие пожелания и рассказал, что с ним у него сложились дружеские отношения.

"И деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей", — рассказал Путин.

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Ранее Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином заявил, что Россия и Китай добились беспрецедентно высокого уровня отношений и намерены развивать это сотрудничество и в дальнейшем.

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Александр Юнашев
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