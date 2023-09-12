Путин заявил о контактах с Лаосом по линии военных ведомств

Россия и Лаос обладают хорошими перспективами развития отношений в военной и прочих областях. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время встречи с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Видео © LIFE

"У нас развиваются отношения по очень многим направлениям", — подчеркнул Путин.

По его словам, одна из проблем заключается в финансовых расчётах, однако возможность решить её есть. Путин заявил, что у России и Лаоса развиваются также и гуманитарные связи. Так, студенты из этой страны приезжают учиться в российские вузы, а медицинские специалисты проходят подготовку.

Также Путин упомянул о контактах по линии военных ведомств и выразил уверенность, что они имеют хорошие перспективы развития. Российский лидер выразил благодарность Ятхоту за визит и заметил, что ВЭФ — это хорошая площадка для налаживания контактов с партнёрами из этого региона мира.

В материалах Кремля к встрече сообщается, что в 2022 году товарооборот между Россией и Лаосом составил 12,9 млн долларов: российский экспорт — 8,3 млн долларов, а импорт — 4,6 млн долларов. В Лаос транспортировались древесина и целлюлозно-бумажные изделия, автомобили, оборудование, транспортные средства, товары химпромышленности, продовольствие и сельхозсырьё, а также металлы и изделия из них. В свою очередь, импортировался текстиль, автомобили, оборудование, продовольствие и аграрное сырьё.