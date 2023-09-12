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Опубликовано 12 сентября 2023, 02:51

Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию уже в октябре. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин на встрече с вице-президентом этой страны Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Прошу вас передать самые тёплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре", — подчеркнул президент.

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Лайф рассказывал, что вчера в Кремле официально подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию. Он состоится по приглашению президента Владимира Путина. Лидер КНДР уже отправился из Пхеньяна в Россию на спецпоезде.

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Оксана Попова
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