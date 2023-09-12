Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию уже в октябре. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин на встрече с вице-президентом этой страны Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Прошу вас передать самые тёплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре", — подчеркнул президент.