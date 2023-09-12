Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию уже в октябре. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин на встрече с вице-президентом этой страны Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Прошу вас передать самые тёплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре", — подчеркнул президент.
Лайф рассказывал, что вчера в Кремле официально подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию. Он состоится по приглашению президента Владимира Путина. Лидер КНДР уже отправился из Пхеньяна в Россию на спецпоезде.