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12 сентября, 02:51

Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в Россию в октябре

<p>Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию уже в октябре. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин на встрече с вице-президентом этой страны Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Прошу вас передать самые тёплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре", — подчеркнул президент.

РФ и Лаос имеют хорошие перспективы развития отношений в военной и других сферах, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях ВЭФ.

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Лайф рассказывал, что вчера в Кремле официально подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию. Он состоится по приглашению президента Владимира Путина. Лидер КНДР уже отправился из Пхеньяна в Россию на спецпоезде.

Оксана Попова
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