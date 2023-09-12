Путин назвал беспрецедентным уровень отношений между Россией и Китаем

Россия и Китай добились беспрецедентно высокого уровня отношений и намерены развивать это сотрудничество и в дальнейшем. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, которая проходит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провёл переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином. Видео © LIFE

В ходе встречи глава государства заявил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень. Об этом говорит тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин после своего переизбрания совершил первый зарубежный визит именно в Россию.

"[Это] знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень. Как вы и сказали, будем продолжать эту работу совместную дальше", — подчеркнул Путин.