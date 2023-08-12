GT: Китай не позвал глав ряда стран Запада на форум "Пояс и путь"

Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" ("Пояс и путь"), который пройдёт в октябре, глав ряда стран Запада, пишет Global Times, ссылаясь на неназванный источник. Как сообщает газета, большую часть приглашений на форум получили главы развивающихся государств.

"Будь то приглашение лидеров или соответствующие договорённости о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума", — рассказал изданию источник.

