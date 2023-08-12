GT: Китай не позвал глав ряда стран Запада на форум "Пояс и путь"
Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" ("Пояс и путь"), который пройдёт в октябре, глав ряда стран Запада, пишет Global Times, ссылаясь на неназванный источник. Как сообщает газета, большую часть приглашений на форум получили главы развивающихся государств.
"Будь то приглашение лидеров или соответствующие договорённости о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума", — рассказал изданию источник.
Также в материале указано, что заявления некоторых европейских лидеров, что они якобы не планируют посещать форум, не соответствуют действительности. На самом деле им просто не были отправлены приглашения.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия благодарна Китаю за адресованное президенту РФ Владимиру Путину приглашение выступить на международном форуме "Один пояс — один путь" в статусе основного гостя. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин намерен посетить Китай. Главы Сербии Александр Вучич и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик уже изъявили о желании встретиться с президентом России в КНР.
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