В Кремле подтвердили сведения о первой с 2022 года зарубежной поездке Путина
Песков подтвердил планы Путина совершить визит в Киргизию в октябре
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин в октябре действительно планирует отправиться в Киргизию и в том числе встретиться там с белорусским коллегой Александром Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в ответ на слова лидера Белоруссии о переговорах с Путиным 15 октября.
"Можем подтвердить. Действительно, такая поездка у президента планируется", — уточнил представитель Кремля.
Это станет первой с 2022 года зарубежной поездкой российского лидера. В прошлый раз Путин совершил такой визит 19 декабря прошлого года — в Минске провёл переговоры с Лукашенко.
А ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о возможной встрече с Путиным осенью в Китае. В октябре там состоится форум "Один пояс — один путь", который планирует посетить российский лидер.