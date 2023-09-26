Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 10:33

В Кремле подтвердили сведения о первой с 2022 года зарубежной поездке Путина

Песков подтвердил планы Путина совершить визит в Киргизию в октябре

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин в октябре действительно планирует отправиться в Киргизию и в том числе встретиться там с белорусским коллегой Александром Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в ответ на слова лидера Белоруссии о переговорах с Путиным 15 октября.

"Можем подтвердить. Действительно, такая поездка у президента планируется", — уточнил представитель Кремля.

Это станет первой с 2022 года зарубежной поездкой российского лидера. В прошлый раз Путин совершил такой визит 19 декабря прошлого года — в Минске провёл переговоры с Лукашенко.

Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином в октябре в Пекине

Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином в октябре в Пекине

А ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о возможной встрече с Путиным осенью в Китае. В октябре там состоится форум "Один пояс — один путь", который планирует посетить российский лидер.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Киргизия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров