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12 октября, 11:51

Путин сообщил, что российские военные с честью несут службу в Киргизии

Российские военные, находящиеся в Киргизии, помогают силовикам страны в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркоторговцами, с честью выполняя свой долг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь 20-летия авиационной базы России в Канте.

"Российские военнослужащие, размещённые в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", уточнил глава государства.

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Напомним, Путин прибыл в Киргизию, где встретился со своим коллегой Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча". Как отметил российский лидер, Москва и Бишкек активно переходят в торговле на нацвалюты, доля рубля в сделках уже достигла 83%. Завтра, 13 октября, в Бишкеке состоится саммит СНГ.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Татьяна Миссуми
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