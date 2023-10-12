Путин сообщил, что российские военные с честью несут службу в Киргизии

Российские военные, находящиеся в Киргизии, помогают силовикам страны в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркоторговцами, с честью выполняя свой долг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь 20-летия авиационной базы России в Канте.

"Российские военнослужащие, размещённые в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", — уточнил глава государства.