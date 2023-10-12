Путин сообщил, что российские военные с честью несут службу в Киргизии
Российские военные, находящиеся в Киргизии, помогают силовикам страны в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркоторговцами, с честью выполняя свой долг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь 20-летия авиационной базы России в Канте.
"Российские военнослужащие, размещённые в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", — уточнил глава государства.
Напомним, Путин прибыл в Киргизию, где встретился со своим коллегой Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча". Как отметил российский лидер, Москва и Бишкек активно переходят в торговле на нацвалюты, доля рубля в сделках уже достигла 83%. Завтра, 13 октября, в Бишкеке состоится саммит СНГ.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков