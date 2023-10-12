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12 октября, 09:14

"Салам, аскер!": Путин поприветствовал киргизских военных на их языке

Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке

Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке. На видео — момент, как перед этим российский лидер спрашивает что-то у лидера Киргизии Садыра Жапарова.

Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке. Видео © LIFE

"Салам, аскер (здравствуйте, военные — кирг. — Прим. Лайфа)", обратился к киргизским военным глава Российского государства.

В ответ они хором крикнули ему: "Саламат, ура" (приветствуем, ура — кирг.).

Путин и Жапаров по видеосвязи дали старт строительству русских школ в Киргизии

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Напомним, сегодня утром Владимир Путин прибыл в Киргизию — свою первую зарубежную поездку в этом году. Российский лидер уже успел возложить венок к мемориалу "Ата-Бейит" ("Могила отцов") вблизи Бишкека, а также встретиться с Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча", где у них начались переговоры.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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