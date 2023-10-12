"Салам, аскер!": Путин поприветствовал киргизских военных на их языке
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке
Президент России Владимир Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке. На видео — момент, как перед этим российский лидер спрашивает что-то у лидера Киргизии Садыра Жапарова.
Путин поприветствовал военных в Бишкеке на киргизском языке. Видео © LIFE
"Салам, аскер (здравствуйте, военные — кирг. — Прим. Лайфа)", — обратился к киргизским военным глава Российского государства.
В ответ они хором крикнули ему: "Саламат, ура" (приветствуем, ура — кирг.).
Напомним, сегодня утром Владимир Путин прибыл в Киргизию — свою первую зарубежную поездку в этом году. Российский лидер уже успел возложить венок к мемориалу "Ата-Бейит" ("Могила отцов") вблизи Бишкека, а также встретиться с Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча", где у них начались переговоры.
LIFE