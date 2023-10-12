Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит" ("Могила отцов") вблизи Бишкека, почтив память погибших в результате трагических событий 1916 года. Церемония состоялась в ходе визита российского лидера в Киргизию.

Президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит" в Бишкеке. Видео © kremlin.ru

На кадрах видно, как венок из красных роз торжественно подносят к подножию стелы, после чего Путин подходит и склоняет голову, отдавая дань памяти событиям прошлого века. Монумент по традиции является местом возложения цветов для прибывающих в страну официальных лиц.

Далее у Путина запланированы переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, которые пройдут в госрезиденции "Ала-Арча". Также политики поучаствуют в мероприятии в честь 20-летия российской военной авиабазы в Канте. Путин в Киргизии намерен пообщаться и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. А уже завтра — 13 октября — в Бишкеке пройдёт заседание Совета глав государств СНГ.