Регион

Уведомления отключены

12 октября, 08:47

Путин возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит" в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит" ("Могила отцов") вблизи Бишкека, почтив память погибших в результате трагических событий 1916 года. Церемония состоялась в ходе визита российского лидера в Киргизию.

Президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит" в Бишкеке. Видео © kremlin.ru

На кадрах видно, как венок из красных роз торжественно подносят к подножию стелы, после чего Путин подходит и склоняет голову, отдавая дань памяти событиям прошлого века. Монумент по традиции является местом возложения цветов для прибывающих в страну официальных лиц.

Далее у Путина запланированы переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, которые пройдут в госрезиденции "Ала-Арча". Также политики поучаствуют в мероприятии в честь 20-летия российской военной авиабазы в Канте. Путин в Киргизии намерен пообщаться и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. А уже завтра — 13 октября — в Бишкеке пройдёт заседание Совета глав государств СНГ.

Путин и Жапаров встретились в Бишкеке

Путин и Жапаров встретились в Бишкеке

Напомним, глава государства Владимир Путин совершил первую зарубежную поездку в этом году: российский лидер прибыл в Киргизию. Ожидаются подписание ряда документов и выступление для прессы.

Обложка ©

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Киргизия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров