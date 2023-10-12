Путин: Россия и Киргизия в торговых расчётах активно переходят на нацвалюты
Москва и Бишкек активно переходят на нацвалюты в обоюдной торговле. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке. Доля рубля в подобных коммерческих сделках достигла уже 83%.
"Наши страны в торговых расчётах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", — отметил российский лидер.
Ранее на переговорах в Бишкеке Путин отметил успешное развитие отношений России и Киргизии: в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 37 процентов до рекордных 3,5 миллиарда долларов, а наша страна является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику.
Напомним, минувшим утром Владимир Путин прибыл в Киргизию. Нынешняя зарубежная поездка президента стала для него первой в этом году. Он и Садыр Жапаров встретились в резиденции "Ала-Арча".
LIFE / Павел Баранов