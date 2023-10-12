Путин: Россия и Киргизия в торговых расчётах активно переходят на нацвалюты

Москва и Бишкек активно переходят на нацвалюты в обоюдной торговле. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке. Доля рубля в подобных коммерческих сделках достигла уже 83%.

"Наши страны в торговых расчётах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", — отметил российский лидер.