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12 октября, 11:07

Путин: Россия и Киргизия в торговых расчётах активно переходят на нацвалюты

Москва и Бишкек активно переходят на нацвалюты в обоюдной торговле. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке. Доля рубля в подобных коммерческих сделках достигла уже 83%.

"Наши страны в торговых расчётах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%", отметил российский лидер.

Ранее на переговорах в Бишкеке Путин отметил успешное развитие отношений России и Киргизии: в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 37 процентов до рекордных 3,5 миллиарда долларов, а наша страна является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику.

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Напомним, минувшим утром Владимир Путин прибыл в Киргизию. Нынешняя зарубежная поездка президента стала для него первой в этом году. Он и Садыр Жапаров встретились в резиденции "Ала-Арча".

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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