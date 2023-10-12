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12 октября, 15:04

Путин и Алиев проводят встречу в Бишкеке накануне саммита стран СНГ

Президент России Владимир Путин встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице Киргизии Бишкеке, где 13 октября пройдёт саммит стран СНГ. Видео встречи политиков опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Видео © T.me / Кремль. Новости

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что Путин и Алиев обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, находящийся в регионе миротворческий контингент РФ и возвращение карабахских армян к местам проживания. Президент России был готов встретиться и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но тот принял решение не приезжать в Бишкек.

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Ранее Лайф сообщал о том, что президент Путин 12 октября посетит Киргизию с официальным визитом и будет участвовать в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября. Также анонсировалось подписание межправительственных и межведомственных документов по результатам поездки.

Обложка ©

T.me / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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