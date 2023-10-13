"Всё идёт по плану": Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин начал встречу с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Бишкеке, в ходе которой лидеры планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Глава государства отметил, что отношения между странами развиваются по плану.

Президент России Владимир Путин начал встречу с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Видео © LIFE

"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются", — заявил Путин.