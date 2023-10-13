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13 октября, 07:09

"Всё идёт по плану": Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин начал встречу с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Бишкеке, в ходе которой лидеры планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Глава государства отметил, что отношения между странами развиваются по плану.

Президент России Владимир Путин начал встречу с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Видео © LIFE

"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются", — заявил Путин.

Вместе с тем президент РФ ещё раз поздравил коллегу с прошедшим днём рождения. Помимо встречи сегодня также запланировано заседание Совета глав государств СНГ.

Путин посетит Киргизию 12–13 октября и примет участие в заседании Совета СНГ

Путин посетит Киргизию 12–13 октября и примет участие в заседании Совета СНГ

Напомним, накануне российский лидер прилетел в Бишкек, где возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит". Путин встретился с главой Киргизии Садыром Жапаровым и провёл с ним переговоры. Глава государства отметил, что РФ и Киргизия в торговых расчётах активно переходят на нацвалюты, и сообщил, что российские военные с честью несут службу в республике. Помимо этого президент поговорил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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