"Всё идёт по плану": Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке
Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке
Президент России Владимир Путин начал встречу с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Бишкеке, в ходе которой лидеры планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Глава государства отметил, что отношения между странами развиваются по плану.
Президент России Владимир Путин начал встречу с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Видео © LIFE
"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются", — заявил Путин.
Вместе с тем президент РФ ещё раз поздравил коллегу с прошедшим днём рождения. Помимо встречи сегодня также запланировано заседание Совета глав государств СНГ.
Напомним, накануне российский лидер прилетел в Бишкек, где возложил венок к мемориалу "Ата-Бейит". Путин встретился с главой Киргизии Садыром Жапаровым и провёл с ним переговоры. Глава государства отметил, что РФ и Киргизия в торговых расчётах активно переходят на нацвалюты, и сообщил, что российские военные с честью несут службу в республике. Помимо этого президент поговорил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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