Путин дал поручение рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

Президент РФ Владимир Путин дал поручение подумать над проработкой Центрально-Евразийского транспортного коридора, который протянется через Монголию и Западный Китай. Соответствующие указания размещены на сайте Кремля после совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

"Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию", — отмечается в тексте.

Премьер-министр Михаил Мишустин станет ответственным за исполнение поручения. Доклад о выполнении должен поступить на стол президенту до 15 февраля 2024 года.