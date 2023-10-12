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12 октября, 16:10

Путин дал поручение рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

Президент РФ Владимир Путин дал поручение подумать над проработкой Центрально-Евразийского транспортного коридора, который протянется через Монголию и Западный Китай. Соответствующие указания размещены на сайте Кремля после совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

"Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию", — отмечается в тексте.

Премьер-министр Михаил Мишустин станет ответственным за исполнение поручения. Доклад о выполнении должен поступить на стол президенту до 15 февраля 2024 года.

Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии торжественного открытия участка трассы М12 в Нижегородской области заявил, что Россия продолжит реализацию масштабных проектов в сфере дорожного строительства.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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