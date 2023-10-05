Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Данное распоряжение он дал, в частности, кабмину, Правительству Кемеровской области и Российской академии наук.

Доклад по поручению должны представить до 1 марта 2024 года. Глава государства также призвал ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года. Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог. Срок исполнения поручения — до конца текущего года.