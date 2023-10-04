Путин указал на важность создания условий для интеграции мигрантов в культуру России

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости создания условий, чтобы мигранты из постсоветских государств понимали язык и культуру нашей страны. Президент подчеркнул, что таких в России сейчас миллионы.

"Нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов РФ, чтобы интегрироваться в наше пространство", — отметил он в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".