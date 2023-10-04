Путин указал на важность создания условий для интеграции мигрантов в культуру России
Путин: Нужно создавать условия, чтобы мигранты понимали язык и культуру России
Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости создания условий, чтобы мигранты из постсоветских государств понимали язык и культуру нашей страны. Президент подчеркнул, что таких в России сейчас миллионы.
"Нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов РФ, чтобы интегрироваться в наше пространство", — отметил он в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".
Путин подчеркнул, что данная тема является чувствительной. По его словам, в первую очередь власти РФ в этом вопросе смотрят на постсоветское пространство. Говоря о других странах, в частности об Иране, президент отметил, что Россия должна видеть их заинтересованность в том, чтобы там создавались российские школы. По мнению Путина, это проявление мягкой силы в самом хорошем смысле слова.
Ранее в ходе той же встречи Путин призвал помочь новым регионам "наверстать упущенное" в системе образования. А в ходе посещения образовательного центра "Сириус" президент поздравил педагогов с наступающим Днём учителя.
LIFE / Павел Баранов