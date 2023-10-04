Путин призвал помочь новым регионам "наверстать упущенное" в системе образования

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Как отметил глава государства, необходимо помочь педагогам и школьникам "наверстать упущенное".

Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с финалистами конкурса "Учитель года". Видео t.me / Кремль. Новости

"Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. <...> Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны", — сказал президент.