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4 октября, 17:16

Путин призвал помочь новым регионам "наверстать упущенное" в системе образования

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Как отметил глава государства, необходимо помочь педагогам и школьникам "наверстать упущенное".

Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с финалистами конкурса "Учитель года". Видео t.me / Кремль. Новости

"Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. <...> Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны", — сказал президент.

"Держит руку на пульсе": В Думе объяснили особое внимание Путина к открытию новых школ в регионах

"Держит руку на пульсе": В Думе объяснили особое внимание Путина к открытию новых школ в регионах

Ранее Лайф сообщал, что Путин в ходе посещения образовательного центра "Сириус" поздравил педагогов с наступающим Днём учителя. Российский лидер подчеркнул, что учитель — это не профессия, это миссия.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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