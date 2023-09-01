"Держит руку на пульсе": В Думе объяснили особое внимание Путина к открытию новых школ в регионах

Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросах образования, обращая особое внимание на развитие материально-технической базы школ. Об этом Лайфу заявила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, комментируя участие главы государства в церемонии открытия новых учебных заведений в регионах страны.

"Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросах образования. Своё особое внимание президент всегда обращает на развитие материально-технической базы школ, особенно в сельской местности, чтобы у каждого ребёнка (независимо от места проживания) были современные условия получения образования, а у педагогов — комфортные условия работы", — сказала она.

В этих целях, объяснила парламентарий, в стране строятся новые школы, а также реализуется беспрецедентная по масштабу программа капитального ремонта школ, инициированная "Единой Россией" и поддержанная Владимиром Путиным. Сегодня уже почти две тысячи школ по всей стране прошли капитальный ремонт и ещё больше семи тысяч — в планах.

Причём и дети, и педагоги на открытии учебных заведений отмечают, что в новых школах хочется учиться и работать по-новому, двигаться вперёд.

"И я абсолютно согласна с президентом, что Россия и в дальнейшем будет показывать пример другим странам в вопросах создания условий обучения. Но для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперёд", — заключила депутат.