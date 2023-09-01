Путин по ВКС принял участие в церемонии открытия учебных заведений в регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых школ в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Московской и Ростовской областях, а также детского сада в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служб Кремля.

Президент России Владимир Путин по ВКС принял участие в церемонии открытия учебных заведений в пяти регионах. Видео © t.me / Кремль. Новости

Строительство школы в Мариуполе началось ещё в декабре прошлого года и завершилось в этом июне. Учреждение рассчитано на 1,1 тысячи мест, оно имеет специализированные классы, в том числе по робототехнике и киберспорту, а также приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Специально для них в здании есть пять лифтов между этажами, пандусы и отдельные места в актовом зале.

В Одинцовском районе Подмосковье открылась школа "Багратион", рассчитанная на 2200 мест. Планируется, что она станет самым большим образовательным центром в столичном регионе и снизит нагрузку на школы по соседству.

В Махачкале свои двери отрыла школа, расположенная в растущем микрорайоне. Её построили для того, чтобы снизить нагрузку с других учреждений и исключить вероятность введения третьей смены. А назвали школу в честь героя специальной военной операции майора Алексея Суханова, погибшего во время обороны посёлка в ДНР.

Четвертым учреждением стала школа в Ростове-на-Дону, построенная ещё в 2007 году — в июне этого года там завершился капитальный ремонт. Было решено создать такие пространства как: "Центр детских инициатив", "Центр научных инициатив" и киберарена, а также реализовать профильное направление — IT-класс. Теперь школьники смогут изучать там 3D-моделирование, язык программирования и микроэлектронику.

"В целом за последние четыре с половиной года в результате реализации государственной программы развития образования условия обучения улучшены для более полутора миллионов школьников. В том числе построено более 900 новых школ, в которых создано более 540 тысяч дополнительных мест", — отметил Путин.

А детсад в новгородском городе Малая Вишера рассчитан всего на 140 мест, учитывая, что население города составляет около десяти тысяч человек. В нём есть музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, а также расположено семь площадок.