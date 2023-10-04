"Это не профессия, это миссия": Путин поздравил российских учителей
Путин поздравил педагогов России с наступающим Днём учителя
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днём учителя. Глава государства подчеркнул, что учитель — это не профессия, это миссия.
"Завтра День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей с праздником. И хочу пожелать всего самого доброго в профессиональной судьбе каждого. Это не профессия, это миссия такая! Низкий поклон и поздравления с праздником", — отметил глава государства в ходе общения с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус".
Напомним, сегодня президент проводит встречу с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус". Перед началом беседы Владимир Путин в сопровождении руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елены Шмелёвой посетил жилой комплекс для учащихся Президентского лицея.
LIFE / Павел Баранов