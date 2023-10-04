Путин назвал ключевой вопрос образования
Путин: Воспитание — ключевой вопрос образования
Воспитание является ключевым компонентом образования любого человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" российский лидер вспомнил недавний диалог с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Тогда тот заявил, что государство и педагоги, несомненно, дадут правильные знания подрастающему поколению. Однако важно то, в какие сердца попадут эти знания и как они будут использоваться в дальнейшем.
"Воспитание — ключевой вопрос образования", — подчеркнул президент.
Ранее Лайф сообщал, что Путин в ходе посещения образовательного центра "Сириус" поздравил педагогов с наступающим Днём учителя. Российский лидер подчеркнул, что учитель — это не профессия, это миссия.