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4 октября, 17:55

Путин назвал ключевой вопрос образования

Путин: Воспитание — ключевой вопрос образования

Воспитание является ключевым компонентом образования любого человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" российский лидер вспомнил недавний диалог с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Тогда тот заявил, что государство и педагоги, несомненно, дадут правильные знания подрастающему поколению. Однако важно то, в какие сердца попадут эти знания и как они будут использоваться в дальнейшем.

"Воспитание — ключевой вопрос образования", — подчеркнул президент.

Путин призвал помочь новым регионам "наверстать упущенное" в системе образования

Путин призвал помочь новым регионам "наверстать упущенное" в системе образования

Ранее Лайф сообщал, что Путин в ходе посещения образовательного центра "Сириус" поздравил педагогов с наступающим Днём учителя. Российский лидер подчеркнул, что учитель — это не профессия, это миссия.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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