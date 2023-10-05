Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

Глава государства Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником — Днём учителя. В обращении президент подчеркнул, что труд преподавателей помогает ученикам раскрыть свои способности, а также лучшие человеческие качества.

Глава государства Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Видео © LIFE

"Учитель. Мы часто об этом говорим, и это действительно именно так — не просто профессия, это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия. Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надёжной опорой в жизни", — заявил российский лидер.

По словам главы государства, каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы. Российский лидер подчеркнул, что талант и профессионализм педагогов являются важнейшим фактором для сохранения преемственности поколений и сбережения достижений, которыми так славится наша страна.

Путин подчеркнул, что в России последовательно создаётся современная образовательная среда для учеников и педагогов. Он заверил, что в стране продолжится активное строительство школ, реконструкция уже существующих, что поможет создать более комфортные условия для работы преподавателей.

Обратил президент внимание и на роль конкурсов профессионального мастерства, которая становится всё более заметной. Глава государства заявил, что они помогают увлечённым делом российским педагогам получить признание коллег и общества, а также укрепляют престиж педагогических специальностей.

"Идущий сейчас Год педагога и наставника — это ещё один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей. Хочу ещё раз пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов. Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые, без всякого преувеличения, определят будущее нашей страны. С праздником, с Днём учителя", — обратился к педагогам президент.