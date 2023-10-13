Путин: Текущая система международных отношений переживает необратимые перемены
Сложившаяся система международных отношений претерпевает необратимые последствия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком формате.
"Международные отношения, и мы все это хорошо видим, переживают необратимые перемены", — сказал он.
Как отметил российский лидер, Запад пытается давить на всех партнёров России. В то же время лидеры стран СНГ остаются верны национальным интересам.
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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow