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13 октября, 09:29

Путин: Текущая система международных отношений переживает необратимые перемены

Сложившаяся система международных отношений претерпевает необратимые последствия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком формате.

"Международные отношения, и мы все это хорошо видим, переживают необратимые перемены", — сказал он.

Путин уличил Украину в изначальном нежелании участвовать в СНГ

Путин уличил Украину в изначальном нежелании участвовать в СНГ

Как отметил российский лидер, Запад пытается давить на всех партнёров России. В то же время лидеры стран СНГ остаются верны национальным интересам.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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