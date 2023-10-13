Путин: Запад давит на партнёров РФ, но лидеры СНГ верны национальным интересам

"Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, это касается не только СНГ, это касается всех партнёров России: нас всех пытаются подавить, если не сказать — напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, — всё-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами", — отметил глава государства.