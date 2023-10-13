Путин: Запад давит на партнёров РФ, но лидеры СНГ верны национальным интересам
Запад пытается давить на всех партнёров России, однако лидеры стран – членов Содружества Независимых Государств (СНГ) верны национальным интересам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
"Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, это касается не только СНГ, это касается всех партнёров России: нас всех пытаются подавить, если не сказать — напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, — всё-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами", — отметил глава государства.
Также Владимир Путин заявил, что молдавские политические элиты лишают свою страну идентичности. Российский лидер отметил, что они называют себя румынами. Помешать этому процессу, считает он, могут лишь сами молдаване.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков