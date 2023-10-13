Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике

Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в отечественной экономике как устойчивую. Заявление прозвучало в пятницу, 13 октября, на заседании Совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке. Российский лидер прогнозирует рост ВВП по итогам года около 3%.

"Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодняшней день. Надеюсь, так оно и будет. Мы боремся за это, хотели бы, конечно, ещё большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая", — поделился с партнёрами российский лидер.