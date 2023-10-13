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13 октября, 09:14

Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике

Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в отечественной экономике как устойчивую. Заявление прозвучало в пятницу, 13 октября, на заседании Совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке. Российский лидер прогнозирует рост ВВП по итогам года около 3%.

Путин подчеркнул, что в России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений со странами СНГ.

"Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодняшней день. Надеюсь, так оно и будет. Мы боремся за это, хотели бы, конечно, ещё большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая", — поделился с партнёрами российский лидер.

Путин заявил, что экономика РФ преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций

Путин заявил, что экономика РФ преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций

Ранее Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. Она выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление, указал глава государства.

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александр Юнашев
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