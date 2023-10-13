Путин заявил, что Молдавия теряет идентичность из-за своего руководства

Молдавские политические элиты называют себя румынами, тем самым лишая свою страну идентичности. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

"Такая страна, как Молдова, практически утрачивает свою идентичность. Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор. Полная утрата идентичности страны — это выбор руководства Молдавии", — пояснил он.

Путин подчеркнул, что помешать стране потерять идентичность может только сам народ — молдаване, которые по-прежнему верны своей культуре и национальным принципам.