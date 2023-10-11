Санду обвинила Россию в унижении и многолетнем шантаже Молдавии

Россия представляет угрозу для безопасности Молдавии. Соответствующее заявление сделала президент республики Майя Санду. Она отметила, что на протяжении долгих лет Москва якобы всячески унижает и шантажирует Кишинёв, в том числе в экономической и военной сферах.

"На протяжении всех лет независимости Кремль пытался нас унизить и распоряжаться нашей судьбой. Энергетическим шантажом, экономическим шантажом и эмбарго, военным шантажом, сохранением некоторых войск на нашей территории против нашей воли, финансированием некоторых преступных группировок, желающих захватить государство, дезинформацией и ложью, оскорбительными заявлениями в адрес нашего народа и всех людей, которые здесь живут", — сказала Санду, выступая на брифинге по итогам Высшего совета безопасности Молдавии.