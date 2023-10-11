Санду обвинила Россию в унижении и многолетнем шантаже Молдавии
Санду назвала Россию главной угрозой для безопасности Молдавии
Обложка © Telegram / Președintele Maia Sandu
Россия представляет угрозу для безопасности Молдавии. Соответствующее заявление сделала президент республики Майя Санду. Она отметила, что на протяжении долгих лет Москва якобы всячески унижает и шантажирует Кишинёв, в том числе в экономической и военной сферах.
"На протяжении всех лет независимости Кремль пытался нас унизить и распоряжаться нашей судьбой. Энергетическим шантажом, экономическим шантажом и эмбарго, военным шантажом, сохранением некоторых войск на нашей территории против нашей воли, финансированием некоторых преступных группировок, желающих захватить государство, дезинформацией и ложью, оскорбительными заявлениями в адрес нашего народа и всех людей, которые здесь живут", — сказала Санду, выступая на брифинге по итогам Высшего совета безопасности Молдавии.
Как рассказала молдавский лидер, на совете был представлен проект новой стратегии нацбезопасности республики, в котором определены главные опасности для страны, в числе которых "агрессивная политика России" и "укоренившаяся в стране коррупция". Отметим, что документ, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону, мирное решение приднестровского кейса, борьбу с коррупцией внутри республики, а также развитие партнёрства в сфере безопасности с "наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира". Среди них Санду остановилась на США, государствах ЕС, Украине и Румынии.
А ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика решила больше не закупать газ у "Газпрома". При этом Кишинёв задолжал российской компании 709 миллионов долларов за поставки топлива. Однако президент Молдавии Майя Санду уверенно заявляет, что у республики якобы нет никаких долгов. Позже страна заявила о готовности снова закупать газ у России, но с условием.