Санду заявила об отсутствии долга Кишинёва перед "Газпромом"
Санду: Аудиторы не выявили у Молдавии долга в $800 млн перед "Газпромом"
Международная аудиторская компания не выявила у Кишинёва долг в размере 800 миллионов долларов перед "Газпромом", заявила президент Молдавии Майя Санду. Её слова приводит газета "Молдавские ведомости".
"Это ещё неизвестно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов [перед "Газпромом"] в $800 млн. Хотели быстро обмануть [нас в 2021 году]", — сказала Санду в ходе встречи с жителями Гагаузской автономии.
Напомним, 16 июля Минэнерго Молдавии объявило о завершении аудита долга перед "Газпромом". В ходе него были выявлены средства, которые необоснованно использовала компания "Молдовагаз". Как писал Лайф, аудиторы проверяли процесс формирования долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки голубого топлива на правый берег Днестра, то есть в Молдавию, с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. По оценке российской стороны, долг составляет $709 млн.
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