Санду заявила об отсутствии долга Кишинёва перед "Газпромом"

Международная аудиторская компания не выявила у Кишинёва долг в размере 800 миллионов долларов перед "Газпромом", заявила президент Молдавии Майя Санду. Её слова приводит газета "Молдавские ведомости".

"Это ещё неизвестно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов [перед "Газпромом"] в $800 млн. Хотели быстро обмануть [нас в 2021 году]", — сказала Санду в ходе встречи с жителями Гагаузской автономии.