Для выживания Молдавии необходимы добрые партнёрские отношения с Россией, республика нуждается в российском рынке и энергоресурсах. Об этом заявил в личном телеграм-канале бывший президент, а ныне лидер оппозиционной Партии социалистов страны Игорь Додон.

Экс-президент Республики Молдавия Игорь Додон о жизненно необходимом партнёрстве страны с Россией. Видео © t.me / Igor Dodon

"Я всегда выступал за стратегическое партнёрство с РФ, никогда от этого не отказывался и не отказываюсь. Без хороших партнёрских отношений с Россией Молдова не выживет. Нам нужны энергоресурсы и рынок наших партнёров из России", — сказал политик в видеообращении.

Додон привёл в пример сбор урожая яблок в этом году. Прогнозы говорят о том, что в республике соберут от 400 до 500 тонн плодов, но выгодно продать их можно будет только в России и СНГ.

Кроме того, экс-президент заявил, что политические партии Молдавии не должны быть пророссийскими или проевропейскими. Додон считает, что партиям республики следует быть промолдавскими и проводить политику на благо собственной страны, что не мешает развивать партнёрские отношения с Россией, Турцией, Китаем и Венгрией.