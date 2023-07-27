Додон считает решение Молдавии сократить число дипломатов РФ заказом Запада

Молдавская пропрезидентская Партия действия и солидарности хочет разорвать дипломатические отношения с Россией с целью понравиться Западу. Так прокомментировал решение властей сократить количество российских дипломатов в Кишинёве экс-президент республики Игорь Додон.

"Решением о сокращении численности сотрудников российского посольства в Молдове на основании "журналистского расследования" карманного СМИ молдавские власти выполнили заказ своих западных кураторов. Безусловно, это очень отрицательно скажется на двусторонних отношениях Молдовы и России", — написал политик в телеграм-канале.

Он отметил, что на этом фоне наблюдается увеличение числа сотрудников и площадей посольств западных партнёров и даже звучат "некоторые бредовые высказывания" о полном разрыве дипотношений с РФ. По словам бывшего президента, это не отвечает интересам граждан Молдавии, подавляющее большинство которых против разрыва отношений со стратегическим партнёром — Россией.