Захарова раскрыла жертв бумеранга от сокращения Посольства России в Кишинёве
Захарова: Сокращение Посольства России в Кишинёве ударит по гражданам Молдавии
Решение властей Кишинёва уменьшить количество сотрудников российского посольства в первую очередь ударит бумерангом по самим гражданам Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"[Жители Молдавии] будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", — приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.
Москва же расценивает решение Кишинёва как очередной недружественный шаг Кишинёва, направленный на разрушение двусторонних отношений. Захарова подчеркнула, что он не останется без ответа. О принятых ответных мерах дипломат обещала объявить позже.
Напомним, сегодня глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о намерении сократить количество сотрудников российского посольства. В Кишинёве останутся 10 дипломатов РФ и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдовы уже отреагировали в Кремле и в Госдуме.
ТАСС / Шарифулин Валерий