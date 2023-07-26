Захарова раскрыла жертв бумеранга от сокращения Посольства России в Кишинёве

Решение властей Кишинёва уменьшить количество сотрудников российского посольства в первую очередь ударит бумерангом по самим гражданам Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"[Жители Молдавии] будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", — приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.