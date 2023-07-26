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26 июля, 19:04

Захарова раскрыла жертв бумеранга от сокращения Посольства России в Кишинёве

Захарова: Сокращение Посольства России в Кишинёве ударит по гражданам Молдавии

Решение властей Кишинёва уменьшить количество сотрудников российского посольства в первую очередь ударит бумерангом по самим гражданам Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"[Жители Молдавии] будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", — приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.

Москва же расценивает решение Кишинёва как очередной недружественный шаг Кишинёва, направленный на разрушение двусторонних отношений. Захарова подчеркнула, что он не останется без ответа. О принятых ответных мерах дипломат обещала объявить позже.

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Напомним, сегодня глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о намерении сократить количество сотрудников российского посольства. В Кишинёве останутся 10 дипломатов РФ и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдовы уже отреагировали в Кремле и в Госдуме.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Ирина Фальке
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