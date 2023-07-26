В Думе призвали оставить в Молдавии только военного атташе после высылки дипломатов России

Из всех контактов России стоит оставить в Молдавии только военного атташе, потому что с этой страной невозможно решать вопросы дипломатическими методами. Об этом Лайфу рассказал депутат Государственной думы и первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя информацию о том, что территорию Республики Молдова покинут 45 сотрудников российского посольства.

"В Молдавии давно уже пора оставить одного только военного атташе, потому что решать с ними какие-либо вопросы дипломатическими методами, очевидно, не представляется возможным. Или, вообще, функции МИДа передать там командованию нашей миротворческой группировки, которая находится в Приднестровье", — рассказал парламентарий.

Собеседник Лайфа отметил, что расположенная в Тирасполе группировка ВС РФ, которая при необходимости может быть переброшена в Кишинёв, вероятно, способна остудить горячие молдавские головы, стремящиеся искоренить в стране всё русское. В заключение Журавлёв упомянул забавную деталь: о высылке российских дипломатов сообщил представитель Министерства иностранных дел Молдавии Игорь Захаров. Он пошутил, что, по идее, дипломат с такими именем и фамилией "должен быть первым претендентом на вылет в команде румынской гражданки Майи Санду".