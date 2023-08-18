МИД: Москва закрыла въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии
Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и сообщило ему о решении Москвы закрыть въезд в страну ряду официальных лиц республики. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"[Послу] заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинёва радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии", — говорится в пресс-релизе.
МИД подчёркивает, что недружественные действия Кишинёва ведут к дальнейшему разрушению отношений России и Молдавии, которые и так находятся в "глубоком кризисе" из-за республики.
Напомним, 26 июля глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о намерении сократить количество сотрудников российского посольства. В Кишинёве останутся десять дипломатов РФ и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдавии уже отреагировали в Кремле и Госдуме.
LIFE / Владимир Суворов