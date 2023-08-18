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18 августа, 11:23

МИД: Москва закрыла въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и сообщило ему о решении Москвы закрыть въезд в страну ряду официальных лиц республики. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"[Послу] заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинёва радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии", — говорится в пресс-релизе.

МИД подчёркивает, что недружественные действия Кишинёва ведут к дальнейшему разрушению отношений России и Молдавии, которые и так находятся в "глубоком кризисе" из-за республики.

Работа торгпредства России в Кишинёве ограничена из-за отлёта дипломатов

Работа торгпредства России в Кишинёве ограничена из-за отлёта дипломатов

Напомним, 26 июля глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о намерении сократить количество сотрудников российского посольства. В Кишинёве останутся десять дипломатов РФ и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдавии уже отреагировали в Кремле и Госдуме.

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LIFE / Владимир Суворов

Светлана Оперук
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