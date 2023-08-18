МИД: Москва закрыла въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и сообщило ему о решении Москвы закрыть въезд в страну ряду официальных лиц республики. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"[Послу] заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинёва радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии", — говорится в пресс-релизе.